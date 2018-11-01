عاجل.. "الأرصاد" تحذر من تعرض هذه المدن بالبحر الأحمر للسيول

يتخللها تكاثر للسحب الرعدية الماطرة بغزارة مع فرص لتساقط البرد على بعض المناطق.



وأفاد بيان لهيئة الأرصاد يفيد بتقسيم المناطق حسب قوة الحالة عليها، أولا: حلايب - ابورماد - رأس حدربة - برنيس - شلاتين -مرسى علم - رأس بناس.



والقطاع الجنوبى من جبال البحر الأحمر، متوقع أن تتتلقي هذه المناطق كميات ضخمة من الأمطار من الليلة وغدًا قد تصل إلى 56 ملم في شلاتين ورأس بناس، وقد تصل في مرسى علم أكثر من 20 ملم.



ثانيا: مدن القصير وسفاجا والغردقة قد تتلقى أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة أحيانا خاصة يومي الجمعة والسبت.



وهناك فرص لأمطار خفيفة على مدينة رأس غارب، ومحذره من خطر الصواعق العنيفة والرياح الهابطة القوية وتشكل العواصف الرملية الجدارية وضرورة الابتعاد عن الأعمدة والاشجار أو التندات والأسقف غير المثبتة خاصة وقت تشكل العواصف الرعدية.



وأكد بيان الهيئة بأن هناك فرص لتشكل السيول خاصة عند مجاري الأودية مثل وادي علم ووادي الجمال والتى تصب في البحر الأحمر، وخطر تشكل السيول على بعض الطرق الرابطة بين البحر الأحمر ومدن جنوب الصعيد قد يكون طريق سفاجا - قنا من ضمنها خاصة يومي الجمعة والسبت.







توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض مدن البحر الأحمر لحالة قد تصنف بالقوية من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تدريجيًا بداية من الليلة وحتى مساء السبت،