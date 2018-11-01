اليوم.. إعادة محاكمة "دومة" في أحداث مجلس الوزراء

تستأنف، اليوم الخميس، محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".





ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم.





وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوى بسكرتارية حمدى الشناوى.





وكانت محكمة النقض قد ألغت، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.





وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته اصدرت حكمها وعاقبت الناشط أحمد دومه، بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.





وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.



