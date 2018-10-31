أبرز وأهم الأخبار اليوم الأربعاء31 -10-2018 في محافظة المنيا



قرر مجلس جامعة المنيا انعقاد المؤتمر الدولي الثالث "للزراعة والري في دول حوض النيل"، والذي ستنظمه كلية الزراعة في مارس القادم



إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأبو قرقاص في المنيا قرر مجلس جامعة المنيا انعقاد المؤتمر الدولي الثالث "للزراعة والري في دول حوض النيل"، والذي ستنظمه كلية الزراعة في مارس القادم



نفذت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، القرار الصادر بشأن إعدام 740 لترًا من زيت الطعام و600 زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي و270 قطعة من أدوات المطبخ الالومنيوم مصنعة من مواد مضرة للصحة بالإضافة إلى 5 براميل من التوابل والمخلل.



قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا تشكيل لجنة لا مركزية على مستوى المحافظة لمتابعة مشروع " اثنين كفاية " الذى سيتم تنفيذه من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة.



أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم، توقيع الكشف الطبي وعلاج 1688 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس على مدار يومي 29 و30 أكتوبر الجاري



محافظ المنيا: شعبا وجيشا والشرطة عازمون على ملاحقة الإرهاب أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم، توقيع الكشف الطبي وعلاج 1688 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس على مدار يومي 29 و30 أكتوبر الجاري



قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مصر ستظل دائما وأبدا واحة الأمن والأمان للجميع، وأننا شعبا وجيشا وشرطة عازمون على ملاحقة الارهاب الأسود في كل مكان، حتى يتم اقتلاعه من جذوره والقضاء عليه تماما، داعيًا أبنائنا من الأجيال الجديدة اخذ القدوة منهم في التضحية بأرواحهم من اجل الحفاظ على تراب هذا الوطن.



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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مصر ستظل دائما وأبدا واحة الأمن والأمان للجميع، وأننا شعبا وجيشا وشرطة عازمون على ملاحقة الارهاب الأسود في كل مكان، حتى يتم اقتلاعه من جذوره والقضاء عليه تماما، داعيًا أبنائنا من الأجيال الجديدة اخذ القدوة منهم في التضحية بأرواحهم من اجل الحفاظ على تراب هذا الوطن.لمتابعة أهم الأخبار والأحداث لحظة بلحظة اضغط هنا

شهدت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي: