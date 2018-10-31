تعيين الدبلوماسي النرويجي "بيدرسن" مبعوثا خاصا لسوريا خلفا لـ دي ميستورا



قال موقع الأمم المتحدة:"أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم عن تعيين غيير بيدرسن من النرويج كمبعوثه الخاص إلى سوريا".

وأعرب جوتيريس عن امتنانه العميق لدي ميستورا لجهوده وإسهاماته للسعي نحو السلام في سوريا. وكاندي ميستورا قد أعلن في وقت سابق، بأنه سيستقيل من مهمته الحالية كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، في نهاية نوفمبر القادم. وينهي بتلك الطريقة أربعة أعوام من محاولاته حل الصراع في سوريا.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، مساء اليوم الأربعاء، تعيين الدبلوماسي النرويجي، غيير بيدرسن، مبعوثا خاصا إلى سوريا، خلفا لستافان دي ميستورا.