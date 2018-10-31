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سر رفض كونتي تدريب ريال مدريد

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:26 م
سر رفض كونتي تدريب ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 

رفض المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي تدريب نادي ريال مدريد، بسبب وجود بعض اللاعبين.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏سكاي سبورت، إن أنطونيو كونتي ابعد نفسه من تدريب ريال، حيث شعر ان مشروعه سيفشل بسبب وجود بعض اللاعبين الذين يمتلكون مكانة أكبر من المدرب.


يذكر أن نادي ريال مدريد أعلن رحيل جولين لوبيتيجي عن تدريب الفريق بعد الهزيمة الثقيلة في الكلاسيكو بخماسية.

المزيد عن: كونتي كورة ريال مدريد رياضة
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