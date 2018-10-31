سر رفض كونتي تدريب ريال مدريد

رفض المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي تدريب نادي ريال مدريد، بسبب وجود بعض اللاعبين.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏سكاي سبورت، إن أنطونيو كونتي ابعد نفسه من تدريب ريال، حيث شعر ان مشروعه سيفشل بسبب وجود بعض اللاعبين الذين يمتلكون مكانة أكبر من المدرب.



