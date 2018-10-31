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مدرب المنتخب: جمهور الأهلي يفتقد ثقافة النقد

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:20 م
مدرب المنتخب: جمهور الأهلي يفتقد ثقافة النقد
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الفجر الرياضي
 

انتقد أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر، جمهور النادي الأهلي بعد هجومه الشديد على شريف إكرامي ومحمد الشناوي بسبب الأخطاء التي ارتكباها في المباراتين الماضيتين.

 

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "المحترف":" هناك مبالغة كبيرة من جانب جمهور الأهلي في تضخيم أخطاء الحراس على الرغم أنها تحدث من جميع حراس العالم".

 

وأضاف:" الجمهور يتصرف بعاطفة شديدة ويفتقد ثقافة النقد".

 

وتابع:" أتحدث يوميا مع محمد الشناوي من أجل تحفيزه قبل مواجهة الترجي، لعب من قبل في كأس العالم ويمتلك ثقة كبيرة".

 

واختتم حديثه:" لا قلق على حراسة مرمى الأهلي، وواثق في تألق الشناوي أو شريف".

المزيد عن: منتخب مصر كورة رياضة الشناوي الأهلي أحمد ناجي
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