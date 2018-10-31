المبعوث الأممي لليمن يرحب بدعوات استئناف العملية السياسية

رحب مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، اليوم الأربعاء، بالدعوات إلى استئناف العملية السياسية اليمنية وكذلك التدابير الفورية للتوصل الى وقف "الأعمال العدائية" فى اليمن.

وأكد المبعوث الأممى وفق بيان أصدره مكتبه فى جنيف، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكرى للنزاع، مشددا على أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف للاتفاق على خطوات ملموسة، لتجنيب اليمنيين النتائج الكارثية لمزيد من الصراع، وللتعامل على وجه السرعة مع الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية فى اليمن.

وحث "جريفيث" جميع الأطراف المعنية فى اليمن على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة بشكل بناء مع جهوده الحالية لاستئناف المشاورات السياسية بسرعة للاتفاق على إطار للمفاوضات السياسية، وكذلك تدابير بناء الثقة لاسيما تعزيز قدرات البنك المركزى اليمنى وتبادل السجناء وإعادة فتح مطار صنعاء.

ولفت المبعوث إلى أنه مازال ملتزم بإحضار الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات فى غضون شهر، مشيرا إلى أن الحوار لايزال هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق شامل، مؤكدا أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية فى المنطقة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء النزاع فى اليمن .