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اخبار برشلونة - مالكوم ينفي طلبه الرحيل عن البارسا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:40 م
اخبار برشلونة - مالكوم ينفي طلبه الرحيل عن البارسا
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أحمد عصام
 

نفي اللاعب البرازيلي مالكوم لاعب نادي برشلونة الإسباني طلبه الرحيل عن الفريق، بعد الأخبار التي انتشرت بعد خروجه من قائمة الفريق لمباراة الكأس.

وكتب ‏مالكوم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الانستجرام، أنه وعائلته مستقرة في إسبانيا ويرغب بالقتال والنجاح بالبارسا وينهي رسالته بعبارة "فيسكا البارسا.

يذكر أن مالكوم لم يشارك مع البارسا بشكل أساسي منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، حيث لعب 25 دقيقة فقط منذ بداية الموسم.

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