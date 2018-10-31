بعد غياب 3 سنوات.. "مسار إجباري" تستعد لإطلاق ألبومها الجديد بحملة "الألبوم فين"

تستعد فرقة مسار إجباري للكشف أخيرًا عن ألبومها الغنائي الجديد، والذي يعيديها للساحة الجماهيرية بعد غياب 3 سنوات عن ألبومها الاخير "تقع وتقوم"، وقررت الفرقة السكندرية ان يكون ظهور الألبوم للنور "تشويقيًا بزيادة"، بعد اكتساح هاشتاج "الألبوم فين" على منصات السوشيال ميديا بمشاركة عدد من النجوم.

فرغم بداية إعلان مسار إجباري عن بشائر ظهور ألبومها الثالث منذ أكتوبر من العام الماضي، إلا أن الصمت كان العنوان الأبرز من جهة الفرقة منذ ذلك الوقت، حتى فجرت كبرى مفاجآتها الغنائية بكشفها عن أولى أغنيات الألبوم "مساومات" بشكل فيديو كليب، مما كان يبشر بقرب ظهور الألبوم كاملًا بعدها بفترات، سواء أغنية أغنية، أو كل الأغاني دفعة واحدة مثلما تجري العادة عند التسويق لألبوم جديد، ولكن رياح التشويق تلك أتت بما لا تشتهى السفن بالنسبة لجمهور الفرقة، حيث اختفت "سيرة الألبوم" فجأة من جهة مسار إجباري، لمدة تجاوزت الـ6 أشهر منذ ظهور الكليب فى أبريل الماضي، ليقرر عشاق الفريق الضغط من جهتهم على مسار إجباري لسرعة الكشف عن الألبوم الثالث فى مشوارها عبر إطلاق هاشتاج "الألبوم فين" عبر منصات السوشيال ميديا.

ومرت الأيام تلو الشهور منذ ظهور الكليب للنور فى أبريل الماضي، حتى قررت مسار إجباري بمشاركة الجمهور بنفسها فى "التريند" بإرفاقها هاشتاج "الألبوم فين" على صور "مبهمة" وجديدة من كواليس الألبوم الجديد، ليأخذ التريند منحنى أكبر بمشاركة عدد من نجوم المزيكا ورموز السوشيال ميديا بنفسهم فى نفس الهاشتاج، منهم أبلة فاهيتا وهشام منصور والفنان هاني عادل وفرقة شارموفرز وفرقة ديسكو مصر وغيرهم، وقررت الفرقة من جهتها التعليق على تساؤلات النجوم والجمهور عبر السوشيال ميديا بعدة "ستوريهات" على حسابها الخاص بالفيسبوك وانستجرام مع مزيج من خفة الدم، وقررت مفاجأة الجمهور بشكل يومي بـ"بوست" و"صورة جديدة" من ألبومها المنتظر، والذى اختارت له اسم "الألبوم"، مما يبشر بقرب ظهور للنور خلال أيام.