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مباحثات بين بوجدانوف ونظيره البحريني حول العلاقات الثنائية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:32 م
مباحثات بين بوجدانوف ونظيره البحريني حول العلاقات الثنائية
ميخائيل بوجدانوف
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وكالات
 

بحث نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف، مع نظيره البحريني عبد الله آل خليفة، العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

وأكد الطرفان، خلال اللقاء اليوم الأربعاء، على أنه لا بديل عن التسوية السياسية للأزمات في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان لها بهذا الصدد: "جرى في وزارة الخارجية الروسية اجتماع بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير خارجية مملكة البحرين عبد الله آل خليفة، الموجود في موسكو لحضور الفعاليات بمناسبة الذكرى الـ200 لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية".

كما ذكر البيان، أن الطرفين ناقشا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية متعددة الأوجه بين روسيا والبحرين: "جرى التأكيد على النية المتبادلة بين موسكو والمنامة للحفاظ على حوار سياسي منتظم وبناء وتعاون متبادل المنفعة في المجالات، التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية، والطاقة والزراعة والثقافة".

كما تبادل بوجدانوف وآل خليفة، وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك والوضع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج.

المزيد عن: نظيره ميخائيل بوجدانوف بحث العلاقات البلدين البحريني
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