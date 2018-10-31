بمشاركة 200 طالبة.. فريق "أزهريون على المنهج" ينظمون عدة ندوات بجامعة الأزهر

نظم فريق "أزهريون على المنهج" بكلية الدراسات الإسلامية بنات بمصر ندوة بعنوان "نظرات في فكر فقهاء الإسلام" بأحد مدرجات الكلية، وتحدثت فى الندوة عميدة الكلية، وذلك بمشاركة 200 طالبة.









كما نظم أعضاء الفريق بكلية الدعوة الإسلامية ندوة بعنوان "قراءة في الفكر الإلحادي المعاصر" بالقاعة الرئيسية بالكلية تحدث خلالها الدكتور عمر الشريف الأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، بمشاركة حوالي 200 طالب.





كما ينظم أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بالتنسيق مع مديرية الصحة، حملة للكشف المبكر عن فيروس "سي" خلال يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

حيث تأتي الحملة في إطار تفعيل الأنشطة الخدمية لأعضاء الفريق.