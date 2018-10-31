ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بمشاركة 200 طالبة.. فريق "أزهريون على المنهج" ينظمون عدة ندوات بجامعة الأزهر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:35 م
بمشاركة 200 طالبة.. فريق أزهريون على المنهج ينظمون عدة ندوات بجامعة الأزهر
طباعة
الفجر
 
نظم فريق "أزهريون على المنهج" بكلية الدراسات الإسلامية بنات بمصر ندوة بعنوان "نظرات في فكر فقهاء الإسلام" بأحد مدرجات الكلية، وتحدثت فى الندوة عميدة الكلية، وذلك بمشاركة 200 طالبة.


كما نظم أعضاء الفريق بكلية الدعوة الإسلامية ندوة بعنوان "قراءة في الفكر الإلحادي المعاصر" بالقاعة الرئيسية بالكلية تحدث خلالها الدكتور عمر الشريف الأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، بمشاركة حوالي 200 طالب.

كما ينظم أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بالتنسيق مع مديرية الصحة، حملة للكشف المبكر عن فيروس "سي" خلال يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

حيث تأتي الحملة في إطار تفعيل الأنشطة الخدمية لأعضاء الفريق.

المزيد عن: فيروس C جامعة الأزهر 200
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
ديربي كاونتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 5:50:00 PM