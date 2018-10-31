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تجديد حبس متهمة بالمحور الإعلامي للإخوان 15 يوما

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:36 م
تجديد حبس متهمة بالمحور الإعلامي للإخوان 15 يوما
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عمرو محمد
 

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس شروق أمجد، 15 يوما لاتهامها وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

 

وأسندت النيابة إليها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المزيد عن: قضيه حبس المحور الاعلامي الاخوان
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