ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأمم المتحدة تسعى لإطلاق مفاوضات جديدة حول اليمن خلال شهر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:29 م
الأمم المتحدة تسعى لإطلاق مفاوضات جديدة حول اليمن خلال شهر
أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الاربعاء أنّه سيعمل على عقد مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع فى اليمن فى غضون شهر، وذلك غداة دعوة أمريكية مماثلة.

 

وقال جريفيث في بيان نشر على حسابه على موقع تويتر "ما زلنا ملتزمين جمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات في غضون شهر، كون الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتّفاق شامل".

 

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس دعا الثلاثاء إلى وقف لإطلاق النار في اليمن ومشاركة جميع أطراف النزاع في مفاوضات تعقد في غضون الثلاثين يوماً المقبلة.

 

كما طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بوقف كل الغارات الجوية في المناطق المأهولة والتي قتل فيها مئات المدنيين منذ بدء علميات هذا التحالف في مارس 2015.

 

وإذ رحّب جريفيث في بيانه بالدعوات الأمريكية، أضاف "أحثّ جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل بنّاء في جهودنا الحالية لاستئناف المشاورات السياسية على وجه السرعة".

 

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قالت الثلاثاء إنّه "حان الوقت لتتوقف" الحرب في اليمن، مكرّرة "استنكارها" للأزمة الإنسانية في هذا البلد.

المزيد عن: مفاوضات اليمن الحرب في اليمن الأمم المتحدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
ديربي كاونتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 5:50:00 PM