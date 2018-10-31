الأمم المتحدة تسعى لإطلاق مفاوضات جديدة حول اليمن خلال شهر

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الاربعاء أنّه سيعمل على عقد مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع فى اليمن فى غضون شهر، وذلك غداة دعوة أمريكية مماثلة.

وقال جريفيث في بيان نشر على حسابه على موقع تويتر "ما زلنا ملتزمين جمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات في غضون شهر، كون الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتّفاق شامل".

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس دعا الثلاثاء إلى وقف لإطلاق النار في اليمن ومشاركة جميع أطراف النزاع في مفاوضات تعقد في غضون الثلاثين يوماً المقبلة.

كما طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بوقف كل الغارات الجوية في المناطق المأهولة والتي قتل فيها مئات المدنيين منذ بدء علميات هذا التحالف في مارس 2015.

وإذ رحّب جريفيث في بيانه بالدعوات الأمريكية، أضاف "أحثّ جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل بنّاء في جهودنا الحالية لاستئناف المشاورات السياسية على وجه السرعة".

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قالت الثلاثاء إنّه "حان الوقت لتتوقف" الحرب في اليمن، مكرّرة "استنكارها" للأزمة الإنسانية في هذا البلد.