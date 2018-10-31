"الدولية للعلوم والإدارة" تحتفل بتخريج طلاب البرنامج التحضيري للدراسة بروسيا

احتفلت المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التحضيري للدراسة في روسيا ، وحضر الحفل نائب القنصل الروسي بالإسكندرية ميخائيل كاتشورين، ودكتور لودميلا بارونينا نائب رئيس جامعة استراخان الحكومية للبناء والعمارة بروسيا، والدكتور محمد علاء الدين عبد القادر رئيس فرع جامعة الإسكندرية لدولة تشاد، والوزيرة المهندسة نادية عبدة أول سيدة تتولى منصب محافظ بجمهورية مصر العربية، واللواء أسامة عصمت الشناوي أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة نائب مدير أمن الإسماعيلية، وآمال عبد الظاهر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمد محمد البنا نقيب الأطباء بمحافظة الإسكندرية ومطروح، واللواء محمد عز الدين وزير مصر المفوض التعاون الثقافي الدولي، والمستشار برهان هندي رئيس المحكمة الاقتصادية، والمستشار احمد طرانه رئيس محكمة .





وقال المستشار مروان خالد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة أن المؤسسة تعمل علي تأهيل الطلاب الراغبين باستكمال مساراتهم التعليمية بدولة روسيا الاتحادية علميا وعمليا وثقافيا بما يتناسب مع تقاليد امتنا العربية وتأقلمه مع الشعب والحياة الروسية والتعرف علي المجتمع الروسي ولغاته وفنونه وعاداته وقوانينه متمنين لهم كل التوفيق في حياة عملية وعلمية جديدة واليوم نحتفل بتخريج طلاب البرنامج التحضيري تمهيدا لإلحاقهم بالجامعات الروسية لما تشمله من جودة عالمية عالية وحياة عصرية جديدة منفتحة الأفق.

من جانبه قال الدكتور محمد محمد البنا نقيب الأطباء بالإسكندرية سابقا أن التعاون المصري الروسي تعاون قديم وثماره واضحة من قبل منذ بناء السد العالي والتسليح المصري بالإضافة إلي المشروعات الضخمة وعلى رأسها مشروع الطاقة الذرية والتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا جاء ذلك خلال حفل تخرج طلاب المؤسسة الدولية للعلوم والادارة بعد ان اجتازوا البرنامج التحضيري للدراسة في روسيا.





واضاف البنا أن دور المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة للدراسة في روسيا هي خطوة تعليمية تساعد على الانفتاح بالعالم الخارجي وتبادل الخبرات التعليمية ونتمنى من الطلاب الاستفادة من تلك التجربة في التعليم في المرحلة القادمة .





وقالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الأسبق انها تدعم دور المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة للدراسة في روسيا وأن المؤسسة هي الأولى من نوعها التي تقوم بتجهيز برنامج تحضيري من الطلاب قبل السفر والدراسة في روسيا حيث أن مصر وروسيا يشهدان تعاون كبير خلال تلك الفترة .

وإشارات الدكتورة صافيناز عبد العزيز باحثة بمركز البحوث أن التعاون التعليمي الروسي هو عبارة توثيق العلاقات الدبلوماسية والعلمية المختلفة وتبادل الخبرات بطريقة علمية يستفيد منها طلاب المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة في المرحلة التحضيرية للمرحلة القادمة لبناء جيل من الشباب يتحمل المسئولية .