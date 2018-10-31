لعنة الإصابة تلاحق ألكانتارا

تعرض اللاعب الإسباني تياغو ألكانتارا لإصابة في كاحل القدم اليمنى خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ الألماني أمس الثلاثاء، أمام نظيره رودينغاهوسن في بطولة كأس ألمانيا، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 2-1 ومن ثم تأهله إلى دور الـ16.





واستبدل النجم الإسباني قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء، الذي جمع حامل لقب الدوري الألماني (البوندسليغا) مع رودينجاهوسن الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة.





وقال مدرب بايرن ميونخ، نيكو كوفاتش، في تصريحات لشبكة "إيه أر دي" التليفزيونية الألمانية عقب مباراة الأمس: "علينا أن ننتظر حتى نعرف ما الذي يعانيه، الأمر لا يبدو جيداً".





وغادر ألكانتارا ملعب اللقاء متكئاً على عكازين، إذ أكد مدير الكرة في بايرن ميونخ، حسن صالحميديتش، قائلاً: "سيكون غيابه الآن أمراً مريراً".





واضطر كوفاتش في مباراة أمس إلى إراحة العديد من اللاعبين مثل خاميس رودريغيز وجيروم بواتنغ لمرضهما، وآريين روبن الذي يشكو من إصابة في الظهر، وماتس هومليس الذي يعاني من بعض المتاعب البدنية أيضاً.





هذا بالإضافة إلى كينغلسي كومان و كورينتين توليسو المقرر غيابهما لفترة طويلة للإصابة.





ويستضيف بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني في البوندسليغا هذا الموسم، منافسه فرايبورغ على ملعبه السبت المقبل في الجولة العاشرة من المسابقة.



