شاهد.. إطلالة ياسمين صبري بالشتوي (صور)

أطلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على غلاف مجلة "هاربرز بازار آرابيا" لشهر نوفمبر الجاري، لتكون نجمة العدد.

ونشرت ياسيمن صبري، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بعض هذه الصور التي تم استخدامها كدعاية للعدد الجديد.

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة مختلفة، وارتدت فستانًا أحمر اللون، ونالت الصور إعجاب الجمهور.