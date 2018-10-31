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سامح مجاهد مديرًا للغد للسنة الثالثة على التوالي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:47 م
سامح مجاهد مديرًا للغد للسنة الثالثة على التوالي
سامح مجاهد
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شيماء عطية
 

قررت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تجديد الثقة للفنان سامح مجاهد، كمدير لفرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفنى للمسرح و ذلك للسنة الثالثة على التوالي.

 

وقد أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بإصدار هذا القرار للفنان سامح مجاهد و خاصة و ان  فترة توليه لفرقة مسرح الغد شهدت نشاطا ملحوظا، و عروضا متميزة كانت نموذج مشرف للبيت الفني للمسرح سواء داخل مصر او خارجها، كان آخرها عرض " الساعة الأخيرة" المشارك بأيام قرطاج المسرحية هذا العام.

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