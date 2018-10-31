سامح مجاهد مديرًا للغد للسنة الثالثة على التوالي

قررت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تجديد الثقة للفنان سامح مجاهد، كمدير لفرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفنى للمسرح و ذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وقد أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بإصدار هذا القرار للفنان سامح مجاهد و خاصة و ان فترة توليه لفرقة مسرح الغد شهدت نشاطا ملحوظا، و عروضا متميزة كانت نموذج مشرف للبيت الفني للمسرح سواء داخل مصر او خارجها، كان آخرها عرض " الساعة الأخيرة" المشارك بأيام قرطاج المسرحية هذا العام.