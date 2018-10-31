ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طريقة عمل صينية بطاطس بالجبن

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:41 م
طريقة عمل صينية بطاطس بالجبن
طباعة
 
المقادير
- البطاطس : 6 حبات (مسلوقة) 
- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة 
- كريمة الطبخ : ربع كوب 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- جبن موزاريلا : كوب (مبشور) 
- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور) 

طريقة التحضير
1. اهرسي البطاطس جيداً حتى تحصلي على خليط ناعم القوام.

2. أضيفي الزبدة وكريمة الطهي فوق خليط البطاطس ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.

3. اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

4. وزعي خليط البطاطس في صينية فرن ثم وزعي جبن الموزاريلا وجبن البارميزان على الوجه.

5. أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالي 15 دقيقة حتى تنضج صينية البطاطس وتتحمر.
المزيد عن: كتشينو طريقة عمل صينية بطاطس المطبخ الطبخ التحضير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 4:10:01 PM