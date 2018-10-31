طريقة عمل صينية بطاطس بالجبن
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:41 م
المقادير
- البطاطس : 6 حبات (مسلوقة)
- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة
- كريمة الطبخ : ربع كوب
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)
- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)
طريقة التحضير
1. اهرسي البطاطس جيداً حتى تحصلي على خليط ناعم القوام.
2. أضيفي الزبدة وكريمة الطهي فوق خليط البطاطس ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.
3. اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.
4. وزعي خليط البطاطس في صينية فرن ثم وزعي جبن الموزاريلا وجبن البارميزان على الوجه.
5. أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالي 15 دقيقة حتى تنضج صينية البطاطس وتتحمر.