طريقة عمل صينية بطاطس بالجبن

المقادير

- البطاطس : 6 حبات (مسلوقة)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- كريمة الطبخ : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)





طريقة التحضير

1. اهرسي البطاطس جيداً حتى تحصلي على خليط ناعم القوام.





2. أضيفي الزبدة وكريمة الطهي فوق خليط البطاطس ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.





3. اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.





4. وزعي خليط البطاطس في صينية فرن ثم وزعي جبن الموزاريلا وجبن البارميزان على الوجه.



