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محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:41 م
محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد
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هشام إسماعيل
 
أستقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد الذى تم تعينه مديرا عاما للتربية والتعليم بالإسماعيلية خلفا للمدير السابق فاخر عبد العزيز عبد الهادى نظرا لبلوغه سن المعاش.

ويذكر أن الدكتور خالد خلف كان يشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استكمال مسيرة التطوير والتنمية للمنظومة التعليمية بالمحافظة خلال تلك الفترة وبذل أقصى الجهود لحل كافة القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية وتكثيف المتابعة الميدانية لجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية.
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