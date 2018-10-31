480 مليون دينار خسائر البورصة الكويتية خلال شهر أكتوبر









أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات شهر أكتوبر متراجعة بشكل جماعي مقارنة بإقفالاتها في شهر سبتمبر من العام الجاري.





وهبط المؤشر العام للبورصة الكويتية بنهاية أكتوبر 1.67% إلى النقطة 5042.22 بخسائر اقتربت من 86 نقطة، مقارنة بإقفاله في سبتمبر الماضي عند مستوى 5128.04 نقطة.





كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.88% إلى النقطة 4693.72 خاسراً نحو 41.9 نقطة مقارنة بإقفاله في سبتمبر الماضي عند مستوى 4735.62 نقطة.





وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً نسبته 2.05% متدنياً إلى النقطة 5234.18 مقارنة بإقفاله في سبتمبر الماضي عند النقطة 5343.91، بخسائر شهرية تُقدر بنحو 110 نقطة.





وبنهاية شهر أكتوبر 2018، وخلال 23 جلسة (20 جلسة في سبتمبر)، بلغت أحجام التداول بالبورصة الكويتية 1.49 مليار سهم مقارنة مع 2.1 مليار سهم تم تداولها في الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 29.3%.





وشهدت قيم التداول تراجعاً بنحو 40.9% بنهاية أكتوبر، لتصل إلى 309.85 مليون دينار، مقارنة بمستواها في سبتمبر الماضي عند 523.83 مليون دينار.





وعلى مستوى الصفقات، تراجعت هي الأخرى بنهاية أكتوبر بنحو 17.6% لتصل إلى 75.57 ألف صفقة، مقارنة مع 91.66 ألف صفقة نُفذت في شهر سبتمبر الماضي.





وجاءت متوسطات التداول بالبورصة الكويتية للجلسة الواحدة خلال أكتوبر على النحو التالي: الكميات بواقع 64.57 مليون سهم، والصفقات بحدود 3.29 ألف صفقة، والقيم تُقدر بحوالي 13.47 مليون دينار.





كما تراجعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية في أكتوبر 1.6% لتخسر نحو 470 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، لتصل بنهاية الشهر إلى 28.58 مليار دينار مقابل 29.05 مليار دينار في سبتمبر الماضي











