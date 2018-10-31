"مؤشر دبي" يهبط لـ 2784.6 نقطة خلال شهر أكتوبر





واصل سوق دبي المالي الهبوط في نهاية تعاملات شهر أكتوبر من العام الجاري ليكون التراجع الثالث على التوالي شهرياً؛ وسط توجه المستثمرين لبيع الأسهم وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة خارج أسواق المال.





وسجل المؤشر العام تراجعاً شهرياً بـ 1.78%"، بالغاً 2784.60 نقطة خاسراً 50.35 نقطة، متوافقاً مع تراجعات الشهر الماضي.

خلال هذا الشهر شهدت تبايناً واضحاً بالأداء من حيث الأسعار وأحجام التداول التي ما تزال منخفضة.





وأشار إلى أن تداولات الأسواق نهاية الشهر كانت أفضل مما كانت عليه خلال الشهر حيث لاحظنا تحسن ‏في أداء الأسهم القيادية التي استطاعت أن ترفع المؤشرات وخاصة في سوق دبي بشكل جيد خلال آخر جلسة.





ورجح أن تكون الأسواق قد بلغت نهاية مرحلة التراجعات بعد النتائج الجيدة لبعض الشركات الكبيرة التي ممكن أن تعيد الحيوية للأداء العام بالأسهم.





وتصدر قطاع الاستثمار التراجعات بنسبة 11.04%، مع هبوط سهم دبي للاستثمار 13.4% ل1.62 دراهم، وتراجع الخليجية للاستثمارات 10.11% بالغاً 0.240 درهم، ونزل سوق دبي المالي 5.36% بالغاً 0.867 درهم.





كما نزل قطاع الصناعة بنسبة 5.99% مع هبوط سهم الأسمنت الوطنية بالنسبة ذاتها، وتراجع البنوك 2.64% مع هبوط دبي الإسلامي بنسبة 2.23% بالغاً 5.26 درهم.





كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.59% مع هبوط سهم "دو" بالنسبة ذاتها.





ونزل قطاع العقارات 0.10% مع هبوط سهم إعمار للتطوير 4.81% لـ 4.95 درهم، وداماك العقارية 3.35% وذلك على الرغم من صعود سهم إعمار العقارية وأرابتك بنسبة 2%، و1.52% على الترتيب.





وفي المقابل، ارتفع قطاع التأمين 8.06% مع صعود سهم الشركة الإسلامية للتأمين "سلامة" 16.8% ليكون امتداداً للارتفاعات المحققة في الشهر الماضي مع زيادة مجموعة أبوظبي المالية في أسهمها





وصعد أيضاً قطاع النقل بنسبة 3.04% مع ارتفاع سهم الخليج للملاحة بنسبة 22.03% الذي تمضي شركته حالياً في إجراءات زيادة رأسماله.





وتراجعت السيولة بنسبة 1.5% إلى 3.83 مليار درهم مقارنة بـــ 3.89 مليار درهم، فيما ارتفعت الأحجام بنسبة 1.4% إلى 3.67 مليار سهم مقارنة بـــ 3.62 مليار سهم







