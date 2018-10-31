مؤشر أبو ظبي يصعد 0.95% بختام أخر جلسات أكتوبر





أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة يوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر على ارتفاع بعد جلستي تراجع مدفوعاً بقطاع الاتصالات والعقارات والطاقة والبنوك.





وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.95% إلى مستوى 4901.87 نقطة، ليربح من خلالها 45.93 نقطة.





وشهدت حركة التداولات خلال جلسة اليوم ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بجلسة أمس، حيث جرى التعامل على 67.03 مليون سهم مقابل 34.80 مليون سهم، وبقيمة 234.448 مليون درهم مقابل 128.550 مليون درهم.





وتصدر سهم أبوظبي الأول التداولات بنحو 69.77 مليون درهم من خلال التعامل على 5.05 مليون سهم، فيما كان سهم واحة الزاوية الأنشط من حيث الحجم بنحو 20 مليون سهم.





وارتفع بالمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.35%، بعد ان ارتفع أداء سهم اتصالات بنفس النسبة.





كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.69% بدعم من سهم رأس الخيمة العقارية المرتفع بنحو 2.01%، والدار العقارية بنسبة 1.76%.





وزاد قطاع الطاقة بنحو 0.54% بدعم من سهم دانة غاز المرتفع بنسبة 1.77%، وأدنوك للتوزيع ليربح نحو 0.91%.





وحقق قطاع البنوك مكاسب بنحو 0.47% بعد ان ربح سهم أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.57%، وأبوظبي الأول بنحو 0.14%.





وفي المقابل تصدر قطاع الاستثمار التراجعات بنسبة 0.49%، ونزل قطاع الصناعة بنسبة 0.14%.



