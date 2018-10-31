محافظ السويس والقيادات التنفيذية والتعليمية يتابعون حالة طالبات الاختناق

شهدت السويس ظهر اليوم أحداث حرائق نشبت بسبب ماس كهربائي من احدي الكابلات المجاورة لمنطقة مدارس بمحيط إدارة شمال التعليمية .





وقد تدخلت على الفور قوات الحماية المدنية للسيطرة علي تلك الحرائق، وقد أثرت ألّسنة الدخان المتصاعدة على صفو الأوضاع بمدرسة التعاونيات الصناعية بنات والمواجهه بشكل مباشر للحادث ووقوعها في اتجاه الرياح مما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين صفوف طالبات المدرسة ووقوع السيدة مديرة المدرسة هي الأخرى في حالة اغماء أثناء محاولتها انقاذ أبنائها طالبات المدرسة وقد تم نقلها مع ستة طالبات إلى مستشفي التأمين الصحي وإجراء الإسعافات الأولية لهم كما تم نقل عدد أربعة عشر طالبة في حالة متوسطة إلى مستشفي السويس العام .









وعلى الفور اصدرت الأستاذة سلمي الشاعر وكيل المديرية تعليماتها لإخلاء المدرسة من الطلاب والمعلمين حفاظاً على سلامة أرواحهم .









كما أعطت تعليماتها لإدارة الأمن وإدارة شمال التعليمية بالتواجد داخل المدارس المجاورة للموقع والاطمئنان على استقرار الأوضاع .









كما توجه السيد اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه اللواء محمد جاد مدير الأمن و الدكتور لبيب كمال وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية الإطمئنان على بناتنا طالبات المدرسة بالمستشفى السويس العام ثم توجه إلى مستشفى التأمين الصحي للأطمئمان على السيدة مديرة المدرسة وباقي الحالات والتي استقرت بالفعل حالتهم الصحية وجاري إجراءات خروج جميع الحالات .



