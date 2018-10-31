محافظ الدقهلية يتفقد وحدة صحة المرأة بالديرس

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ظهر اليوم الأربعاء بزيارة لوحدة صحة المرأة بالديرس مركز اجا لمتابعة الخدمات التي تقدمها الوحدة لروادها.



وتفقد شاروبيم قسم الأسنان وحجرة الرعاية وتنظيم الأسرة وفحص الدم، وطالب المترددين على الوحدة بالحفاظ عليها وقال دوركم مثل الأطباء وفرق التمريض في المحافظة على المكان والحفاظ على النظام،ووعد أهالي القرية بتوفير الأطباء وفرق التمريض اللازمة في حال توفر المكان لإقامة وحدة غسيل كلوي وأشار اننا بدانا التعاقد مع أطباء للعمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز في الدقهلية.