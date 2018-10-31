المؤشر اليابانى إلى يصعد إلى أعلى مستوى فى أسبوع

قفز المؤشر نيكى اليابانى إلى أعلى مستوى فى أسبوع، اليوم الأربعاء، بدعم من ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق مواكبة لصعود نظيراتها الأمريكية بينما عززت نتائج أرباح النصف الأول من العام من شركات مثل سونى وهوندا المعنويات.





وأبقى بنك اليابان المركزى على سعر الفائدة دون تغيير وخفض توقعاته للأسعار معززا توقعات السوق بأن التضخم المنخفض سيضطر البنك للإبقاء على برنامجه الضخم للحوافز فى الوقت الراهن.





وزاد المؤشر نيكى 2.2% ليغلق عند 21920.46 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 24 أكتوبر 2018.





وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات صناعة الرقائق بعدما صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 4.2% أمس وساهم فى ارتفاع أسهم شركات صناعة الرقائق الأمريكية.





وارتفع سهم تي.دي.كيه كورب 6.1 %، بينما زاد سهم طوكيو إلكترون 3.6 % وصعد سهم أدفانتست 13%.





ورفعت أدفانتست توقعاتها لأرباح العام بأكمله بنسبة 45% إلى 53 مليار ين.





وقال محللون، إن المستثمرين تحمسوا بفعل توقعات قوية من شركات الصناعات التحويلية اليابانية وتراجع مخاوف بشأن تأثر الأرباح بفعل نزاع تجارى محتدم بين الولايات المتحدة والصين.





وارتفع سهم سونى كورب 4.7% بعدما عززت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية بنسبة 30% إلى مستوى قياسى.





ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى اليوم الأربعاء، هوندا موتور الذى قفز 6.5% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية بنسبة 11.3% إلى 790 مليار ين (سبعة مليارات دولار) للسنة المنتهية فى مارس 2019 بفضل ضعف الين وقوة مبيعات دراجاتها النارية.









وعلى عكس موجة الصعود، هوى سهم تشيودا كورب 21 %، وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر بعدما خفضت الشركة الهندسية توقعاتها إلى خسارة فى أرباح التشغيل بقيمة 86.5 مليار ين للسنة المنتهية فى مارس مقارنة مع توقعات سابقة بخسارة قيمتها 11.5 مليار ين فى الأرباح التشغيلية.









وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2 % إلى 1646.12 نقطة.











