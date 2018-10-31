ممدوح عباس: رفض حضور مندوب الزمالك في الانتخابات التكميلية انكسار لنادي مضى على تأسيسه أكثر من 100 عام

علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، على قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية بالجبلاية أمس، برفض حضور مندوب الزمالك بسبب قرار اللجنة الأوليمبية المصرية.

ونشر ممدوح عباس تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"رفض حضور مندوب نادي الزمالك أمس الانتخابات التكميلية في الجبلاية تطبيقا لقرارات اللجنة الاوليمبية المصرية هو انتصار للجنة الاوليمبية و اندحار وانكسار لنادي مضى على تأسيسه اكثر من 107 عام. أهذا يليق؟؟".