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استلام تصريحات الصحفيين والمصورين لمباراة الأهلي والترجي.. اليوم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:34 م
استلام تصريحات الصحفيين والمصورين لمباراة الأهلي والترجي.. اليوم
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علي نبوي
 

تلقت إدارة الاعلام بالأهلي مكاتبة من إدارة الإعلام بـ "الكاف" يفيد بأن استلام التصريحات الخاصة بالسادة الصحفيين والمصورين لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا سيبدأ في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء في فندق توليب ببرج العرب ويستمر حتى الثامنة مساءً، وغدًا الخميس من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً في نفس الفندق وبحضور ممثلي إدارة الإعلام بالكاف وإدارة الإعلام بالأهلي في إطار التعاون بين الطرفين حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالنهائي الإفريقي.


وقال جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالأهلي أنه تمت مخاطبة كاف بكشف أسماء جميع الزملاء الصحفيين والمصورين المصريين والتوانسة الذين تواصلوا مع النادي خلال الأيام الماضية لتغطية أحداث المباراة وتم اعتماد جميع الأسماء في خطوة إيجابية من القائمين على الإعلام بالكاف وتم التنسيق على موعد استلام التصريحات والإعلان عنه بما يساعد الزملاء على أداء عملهم على الوجه الاكمل.


وأكد جبر على أنه كان من المقرر أن تقوم إدارة الإعلام بالأهلي بتسليم التصريحات بالنادي كما هو معتاد في المباريات الإفريقية السابقة لكن إدارة الإعلام بالكاف قررت أن تكون هي المسئولة بالتعاون مع إدارة الإعلام بالنادي الأهلي عن ذلك في مباراة الذهاب وهو أيضًا ما سيتم في مباراة العودة في تونس.


وتم التنسيق بين الطرفين في إطار التعاون وبما يضمن تسهيل مهمة الزملاء الصحفيين والمصورين.

المزيد عن: كورة رياضة تصريحات الكاف الصحفيين الترجي الأهلي إفريقيا
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