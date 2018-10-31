استلام تصريحات الصحفيين والمصورين لمباراة الأهلي والترجي.. اليوم

تلقت إدارة الاعلام بالأهلي مكاتبة من إدارة الإعلام بـ "الكاف" يفيد بأن استلام التصريحات الخاصة بالسادة الصحفيين والمصورين لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا سيبدأ في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء في فندق توليب ببرج العرب ويستمر حتى الثامنة مساءً، وغدًا الخميس من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً في نفس الفندق وبحضور ممثلي إدارة الإعلام بالكاف وإدارة الإعلام بالأهلي في إطار التعاون بين الطرفين حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالنهائي الإفريقي.





وقال جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالأهلي أنه تمت مخاطبة كاف بكشف أسماء جميع الزملاء الصحفيين والمصورين المصريين والتوانسة الذين تواصلوا مع النادي خلال الأيام الماضية لتغطية أحداث المباراة وتم اعتماد جميع الأسماء في خطوة إيجابية من القائمين على الإعلام بالكاف وتم التنسيق على موعد استلام التصريحات والإعلان عنه بما يساعد الزملاء على أداء عملهم على الوجه الاكمل.



