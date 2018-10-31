"العصار"و"شاكر" يفتتحان مشروعات لإنتاج العدادات الذكية ومسبقة الدفع

يفتتح، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع وخط إنتاج عدادات المياه مسبقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس شركة وادي النيل وعدد من قيادات شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال،





وأضافت الوزارة في بيان لها، انة يأتى هذا المشروع في إطار خطة التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي في الشركات التابعة وتنفيذاً لرؤية الوزارة في تعميق تصنيع المنتج المحلي لمكونات المنتجات بما يحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في إطار إستراتيجية الدولة 2030، كما تتوافق هذة الخطة مع خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة ، وكذلك تفعيلاً للرؤية المستقبلية للقطاع التى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات،



