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تأجيل محاكمة 10 متهمين بتهمة حرق حجز قسم حلوان لـ27 نوفمبر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:31 م
تأجيل محاكمة 10 متهمين بتهمة حرق حجز قسم حلوان لـ27 نوفمبر
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عمرو محمد
 

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، محاكمة 10 متهمين متورطين في حرق حجز قسم شرطة حلوان، إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل.

 

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على كلٍ من، محمد فتح الله، محمد ممدوح، خالد علي، شعبان فؤاد، السيد سلطان، محمود عبداللطيف، شعبان مسعد، محمود حمدي، باسر صبري، وأحمد عبد الكريم، عقب نشوب مشاجرة بين اثنين من المتهمين، المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى داخل حجز قسم شرطة حلوان تدخل على إثرها باقي المسجونين مما أسفر عن إشعالهم البطاطين وحرق الحجز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

 

وتم تحرير المحضر رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان.

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