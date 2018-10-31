"الإسكان" توضح موقف الحاجزين خارج الأولويات بإعلانات الإسكان الاجتماعى السابقة





صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه في ضوء حِرص الدولة وجهود حكومتها المستمرة لتوفير مسكن ملائم وآمن يكفل لكل مواطن من محدودي الدخل معيشة كريمة، فقد وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات من شأنها تلبية طلبات المواطنين الحاجزين ضمن برنامج الإسكان الإجتماعى بالإعلانات السابقة ممن هم خارج الأولوية، ولم يقوموا بالتحويل إلى أماكن متوافر بها وحدات، أو سحب مقدم الحجز، إضافة إلى تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين محدودي الدخل الذين لم يسبق لهم التقدم على إعلانات برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث وافق على شروط طرح الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لحجز 60 ألف وحدة سكنية، كمرحلة أولى للمواطنين محدودي الدخل يتم تسليمها بعد 30 شهرا من تاريخ الإعلان.





وأوضحت مى عبدالحميد أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (15) بتاريخ 17/10/2018 على عدة قرارات شملت موافقته على البدء فى إستكمال تنفيذ وحدات الإعلان الثامن لإستيعاب طلبات المواطنين الزائدين عن عدد الوحدات ممن هم خارج الأولويات المقررة المتاحة بذات الإعلان، ولم يقوموا بالتحويل إلى أماكن أخرى، وذلك حيث سيتم تنفيذ عدد من الوحدات فى حدود 2464 وحدة سكنية بخمس محافظات تشمل كلًا من: مركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ - ومركز مغاغة بمحافظة المنيا - ومركز طلخا بمحافظة الدقهلية - ومركز دمنهور ومركز كفر الدوار ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة – ومدينة دمياط بمواقع شطا وتل الكاشف وعزبة البرج بمحافظة دمياط، بذات شروط وأسعار الإعلان العاشر خلال مدة تنفيذ 30 شهرا.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن على المواطنين الراغبين في استكمال إجراءاتهم على نفس الإعلان السابق الانتظار لحين نشر إعلان جديد فى هذا الشأن، أو سحب مقدم الحجز في حال عدم رغبتهم في استكمال الإجراءات، وذلك فقط بالنسبة للمشروعات المُشار إليها بعاليه.

وفى ذات السياق أوضحت مى عبدالحميد أنه سوف يتم تنفيذ ما يقرب من 5700 وحدة سكنية بمحافظة بورسعيد بمساحة 90م2 للمواطنين الحاجزين بالإعلان الثامن داخل الأولوية المقررة، حيث أكدت أنه سيتم البيع وفقاً لشروط الإعلان الثامن، على أن يتحمل الصندوق فارق التكلفة حرصاً منه على تحقيق مبدأ التكافؤ بين المواطنين، حيث لم يتم توفير مواقع بديلة لهؤلاء الحاجزين، وبالتالى لم يتضمنهم إعلان التحويل. وعلى نطاق نفس المحافظة أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على البدء فى تنفيذ عدد 7748 وحدة سكنية (غرفتين وصالة) بمساحة 75م2 بمدينة بورفؤاد بشرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد للمواطنين الحاجزين بإعلان محافظة بورسعيد عام 2013، ممن هم خارج الأولوية المقررة، والمقبولين وفقاً لشروط الإسكان الاجتماعي، وذلك بسعر مبدئي 155 ألف جنيه للوحدة السكنية (قابلة للتغيير في ضوء الحساب الختامي للمشروع والتكلفة الفعلية).









واستكمالاً لدور الصندوق في تحقيق التزاماته تجاه عملائه، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يخص الحاجزين المتقدمين بالإعلان التاسع على مدينة السادس من أكتوبر، ممن هم داخل الأولويات المحدثة التي سيتم نشرها في الأول من نوفمبر القادم على موقع الصندوق، فإنه سيتم تخصيص وحدات سكنية للمقبولين منهم وفقاً لنتائج الاستعلام الميداني والائتماني خلال النصف الثاني من عام 2019.





أما العملاء خارج الأولوية بمدينة السادس من أكتوبر فيمكنهم الاختيار بين إما سحب مقدمات الحجز وإعادة التقديم بالإعلان العاشر، أو الاستمرار في نفس الإعلان، ولكن بشروط الحجز الخاصة بالإعلان العاشر، والاستلام بعد 30 شهرا من تاريخ الإعلان. وفيما يتعلق بالعملاء خارج الأولوية المتقدمين على مدن أخرى خلاف مدينة السادس من أكتوبر، فإن عليهم سحب مقدمات الحجز والتقدم على أي من المشروعات التي سيتم الإعلان عنها مستقبلاً.





وأكدت أنه فيما يخص الإعلان الثامن ببرنامج الإسكان الاجتماعي فإنه جار حالياً تسليم المواطنين المقبولين بكل من مدن السادس من أكتوبر والعبور و15 مايو وحداتهم السكنية تباعاً، حيث سيتم الانتهاء من التخصيص لكافة المواطنين المقبولين في النصف الأول من عام 2019 القادم. أما فيما يخص مدينة بدر فإنه سيتم البدء في التخصيص للعملاء المتقدمين بالمشروع في بداية عام 2019 بحيث يتم الانتهاء من التخصيص لكافة العملاء المقبولين منهم في النصف الأول من العام كذلك، وفقا لما يتم استلامه من الجهات المنفذة.







