عاجل.. تفحم سيارة موظف في الإسكندرية بسبب ماس كهربائي

نشب حريق بسيارة داخل جراج كائن بالعقار رقم 3 شارع المعز بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، مما أدي لاحتراق السيارة بالكامل، نتيجة حدوث ماس كهربائي بأسلاك موتور السيارة، دون حدوث إصابات.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بنشوب حريق بسيارة داخل جراج كائن بالعقار رقم 3 شارع المعز بدائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



وتبين من خلال الفحص نشوب حريق بالسيارة مصر - ماركة فيات ملك المدعوه "ا م ا" 27 سنة، موظفة، مقيمة بالشارع محل البلاغ، مما أدى لاحتراق السيارة بالكامل دون حدوث إصابات.



وبسؤال مالكتها أيدت ما جاء بالفحص، ورجحت سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأسلاك موتور السيارة، ولم تتهم أحد بالتسبب فى الحريق.



وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم محرم بك، وجارِ العرض على النيابة.

