كوريا الشمالية تترقب وصول مراقبين دوليين إلى منشآتها النووية

أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية صحة التقارير التي أفادت بأن كوريا الشمالية تستعد لاستقبال مراقبين دوليين سيزورون موقع "بونغكيه-ري" النووي.

ولفتت وكالة أنباء "يونهاب" إلى أن بيونج يانج وواشنطن قد اتفقتا على زيارة المراقبين إلى الموقع النووي في الزيارة الرابعة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لكوريا الشمالية.

ونقل النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم مين-كي إفادة وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية في جلسة بالبرلمان "بأن كوريا الشمالية قامت بإغلاق موقع بونغكيه-ري وأنجزت التفكيك الجزئي لمنشأة دونغتشانغ-ري في إطار إجراءات نزع السلاح النووي"، مضيفا أنه تم رصد تحضيرات كورية شمالية لزيارة المراقبين الدوليين.

وأعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أنها تراقب عن كثب المنشآت النووية والصاروخية في كوريا الشمالية مثل المفاعل النووي في يونغبيون، مشيرة إلى عدم وجود أي تغيير كبير حتى الآن.

وعلى الرغم من أن زيارة مراقبين دوليين إلى مواقع كوريا الشمالية النووية غير ملزم بقرار دولي، عكس ما حصل في العراق، إلا أن هذه الخطوة إذا ما تمت ستحطم ما يمكن وصفه بالسور الحديدي، الذي عزلت كوريا الشمالية نفسها به عن العالم، وظلت لعقود أكثر منطقة على كوكب الأرض غموضا.

يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بنزع أسلحة "الدمار الشامل" في العراق، تشكلت وفق قرار مجلس الأمن رقم 687 الصادر في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991.