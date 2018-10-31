الأهلي يتصدر تصنيف أندية إفريقيا والزمالك في المركز الـ15

تصدر النادي الأهلي تصنيف أندية قارة إفريقيا في تصنيف أصدره موقع "فوتبول داتابيز" المهتم بالإحصائيات وذلك قبل مباراة نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي.









وحل الأهلي صدارة تصنيف إفريقيا ثم الترجي التونسي في المركز الثاني بينما الزمالك في المركز الخامس عشر.









وحصد النادي الأهلي 1643 نقطة حيث تم احتساب النقاط بناء على نتائج الفريق حتى يوم 21 أكتوبر ويليه الترجى برصيد 1602 نقطة ومازيمبى الكونغولى فى المركز الثالث برصيد 1595 نقطة أما الزمالك فحصد 1492 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريكرياتيفو الأنجولى صاحب المركز الرابع عشر.



