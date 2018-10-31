150 قتيلا من مليشيا الحوثي فى غارات للتحالف على الحديدة اليمنية

قتل 150 مسلحا من ميليشيات الحوثى الإيرانية، فى غارات لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، حسبما أفاد مراسل "سكاى نيوز عربية".

وأفادت مصادر ميدانية أن الغارات استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا للمتمردين، فى مديرية المراوغة بمحافظة الحديدة غربى اليمن.

وتتزامن تلك الغارة مع أنباء عن استقدام الانقلابيين تعزيزات إلى داخل مدينة الحديدة ومحيطها، ونشرهم مسلحين إضافيين فوق أسطح المبانى فى عدد من شوارع المدينة.

وفى يونيو الماضي، أطلقت القوات الشرعية مدعومة بالتحالف الذى تقوده السعودية، حملة عسكرية ضخمة على ساحل البحر الأحمر بهدف السيطرة على ميناء الحديدة، تكبد خلالها المتمردون خسائر فادحة.

ومن جهة أخرى، حققت قوات الجيش الوطنى اليمنى فى جبهة برط العنان بمحافظة الجوف تقدما ميدانيا جديدا، تمكنت خلاله من السيطرة على سلسلة جبلية ودحر مليشيات الحوثى الانقلابية بها.

وجاء هذا التقدم العسكرى عقب هجوم لقوات الجيش الوطني، التى نفذت عملية عسكرية مشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تكللت بالسيطرة على جبال فى برط العنان كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثى منذ سنوات.

وتواصل القوات تقدمها باتجاه مركز مديرية برط العنان، بهدف تحريرها بالكامل من أيدى المتمردين.