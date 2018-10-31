عاجل - السعودية | 477 مخالفة توطين بمحال الأثاث المنزلي بمختلف المناطق

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نفّذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة، 6 آلاف و495 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "إن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 551 مخالفة على مستوى المملكة، منها 477 مخالفة توطين، وذلك منذ بداية الشهر الماضي".

من جهته، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" حزمة من البرامج الموجهة للمنشآت العاملة في محلات السيارات والدراجات النارية وطالبي العمل في تلك المنشآت، وذلك في إطار السعي لدعم توظيف السواعد الوطنية المدربة وبما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط.

وتوفر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على إتاحة فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.

المصدر:- صحيفة عاجل