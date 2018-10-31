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عاجل - السعودية | القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:11 ص
عاجل - السعودية | القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الملك سلمان بن عبدالعزيز
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

 

وأعرب الملك المُفَدَّى وولي عهده الأمين باسمهما واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بوتفليقة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

 المصدر:- صحيفة عاجل 


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