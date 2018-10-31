فرانك لامبارد يتحدى تشيلسي وساري في كأس الرابطة

يستضيف فريق تشيلسي في الساعة العاشرة إلاى ربع مساء اليوم نظيره ديربي كاونتي بقيادة مدربه فرانك لامبارد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.





ويطمح تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري للفوز على لامبارد الذي أطاح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة.





وأعرب مدرب ديربي كاونتي فرانك لامبارد عن ترقبه لعودة مميزة إلى ستامفورد بريدج، ملعب ناديه السابق تشيلسي الذي دافع عن ألوانه لمدة 13 عاماً، عندما يحل ضيفا عليه اليوم في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.





ويعد لامبارد البالغ من العمر 40 عاما حاليا، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ تشيلسي، وسجل له 211 هدفا في 484 مباراة في مختلف المسابقات. وخلال مسيرته معه بين العامين 2001 و2014 أسهم في قيادته إلى سلسلة من الألقاب بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا في 2012.





وقال لامبارد: "مباراة اليوم ستكون فرصة مميزة بالنسبة إلي للعودة ورؤية الناس خلف الكواليس، إضافة إلى أكثر من 40 ألف صديق في الملعب".

وتابع: "بت عاطفيا أكثر مع التقدم في السن على ما أعتقد. هذا الأمور تلفت الانتباه لأنني أدرك كم كان تشيلسي مهما، وما أدين له به".

وشدد لامبارد الذي أعلن اعتزاله كرة القدم مطلع العام 2017 على أنه سعيد في تجربته كمدرب لديربي كاونتي، لا سيما في هذا الموسم في كأس الرابطة بعدما أطاح في الدور السابق مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.





وتسلم لامبارد الإدارة الفنية لديربي كاونتي هذا الصيف في أول مهمة تدريبية له منذ اعتزاله اللعب عام 2017 بعد 21 عاما إثر تجربة أخيرة في الولايات المتحدة الأميركية بألوان فريق نيويورك سيتي.





وبعدما أطاح بمانشستر يونايتد، فريق مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، في الدور الثالث بفوزه عليه بركلات الترجيح، يطمح لامبارد إلى إضافة فريقه السابق هذه المرة إلى قائمة ضحاياه.







