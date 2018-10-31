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لأول مرة.. توقعات بفوز امرأتين مسلمتين فى انتخابت الكونجرس المقبلة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:57 ص
لأول مرة.. توقعات بفوز امرأتين مسلمتين فى انتخابت الكونجرس المقبلة
إلهان عمر
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خاطر عبادة
 

ذكرت شبكة "24 نيوز" اليوم، أنّه من المتوقع انتخاب امرأتين مسلمتين لدخول الكونجرس الأمريكى في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل.


وأضافت أنّ ذلك سيكون بمثابة أول حدث من نوعه فى التاريخ، رغم زيادة المشاعر المعادية للمسلمين فى عهد إدارة دونالد ترامب.


وأوضح المصدر، أنّ "إلهان عمر"، اللاجئة الصومالية، مرشحة للفوز بنائبة مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، التى تشهد وجود ديموقراطى شديد.


كما يتوقع فوز "رشيدة عمر" بمقعد فى مجلس النواب عن ولاية ديترويت، وهى ابنة لمهاجرين فلسطينيين.

كما من المتوقع فوز "أندريه كارسون" صاحب الأصول الأفريقية المسلمة بولاية انديانا.

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