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علامات تخبرك بأن هذه الفتاة لا تناسبك!

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:49 ص
علامات تخبرك بأن هذه الفتاة لا تناسبك!
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ليست كل امرأة جميلة ومذهلة مناسبة لك، وليس من السهل ان تعيش معك كما تريد، وهناك علامات غن وجدتها في فتاتك يجب أن تعلم بأن هذه الفتاة ليست مناسبة لك:-

- الفتاة التي لا تملك الوعي والإدراك لسلوكها: فهي تتصرف دون حكمة وتظل تعيش حياتها كطفلة أو مراهقة.
- إذا كانت الفتاة مسيطرة: ترغب أن تكون القرارات بيدها وتصرفات الرجل تحت طاعتها.
- إذا كانت ضعيفة الشخصية: لا تستطيع اتخاذ أي قرار بمفردها بل تعود لغيرها سواء كانت الأم أو الأصدقاء.
- الطماعة: التي تطلب الكثير ولا تعرف معنى للقناعة، والأهم عندها تلبية رغباتها حتى ولو كانت على حساب الرجل دون مراعاة ظروفه.
- كثيرة الكذب: فالشك هنا هو سيد الموقف، فلن يصدقها الشاب في أي شئ تقوله حتى ولو كانت صادقة.
- غير المثقفة: صحيح أن الشاب ينجذب الى شكل الفتاة الجميل والأنيق، ولكنه انجذاب مؤقت، فالرجل يحتاج لمن تشاركه أفكاره وتعطيه مشورتها.
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