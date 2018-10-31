عناصر طالبان المُفرج عنهم من جوانتانامو ينضمون إلى مكتب الحركة في قطر

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قول المتحدث باسم طالبان بأن خمسة أعضاء من الحركة الأفغانية، الذين أُطلق سراحهم من السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو في مقابل رقيب في الجيش الأمريكي بو بيرغدال، انضموا إلى المكتب السياسي للجماعة المسلحة في قطر.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذا يعني أنهم سيكونون الآن بين ممثلي طالبان الذين يتفاوضون من أجل السلام في أفغانستان، وذلك وفقا لما ذكر المتحدث ذبيح الله مجاهد لوكالة أسوشيتد برس.

وبعد مفاوضات مطولة، تم إطلاق سراح خمسة من أعضاء طالبان عام 2015، وأُطلق سراح بيرغدال، الذي كان محتجزًا لدى طالبان منذ العام 2009 عندما كان يتجول خارج قاعدة الجيش الأمريكي. وفي العام الماضي تم تسريحه من الخدمة، وغُرِّم مبلغ 1000 دولار بتهمة الفرار وسوء السلوك.

وقال عضو حركة طالبان السابق حكيم مجاهد، إن مكانة الخمسة رجال، وبينهم قائد سابق بالجيش، من شأنها أن تجعل صفقة سلام أمر مقبول لأعضاء الحركة.