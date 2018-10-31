"أسوشيتد برس": قطر تنقذ طالبان

مساعي قطرية حثيثة لإعادة الزخم حول إرهابي طالبان، حيث رصدت أسوشيتد برس تحركات لتنظيم الحمدين، بإصداره قرارات بتعيين 5 من كبار قادة الحركة بالمكتب السياسي للحركة في قلب الدوحة، بعدما أنقذهم من معتقل غوانتانامو بصفقة مشبوهة.

الوكالة العالمية أشارت إلى أن العناصر التي تصدت قطر للإفراج عنهم وإيوائهم، مصنفة ككوادر خطيرة تعتنق أفكار الرعيل الأول المتشددة، بينهم الإرهابي محمد فضل قائد جيش التنظيم المسلح سابقا، والمتهم بعمليات قتل الآلاف من الشيعة في العام 2000.

بالإضافة إلى الإرهابي خيرالله خيرخوا الحاكم السابق لمقاطعة هرات، المقرب بشدة من الملا عمر وزعيم القاعدة أسامة بن لادن، بخلاف عبدالحق واثق مصنف كأهم زعيم لطالبان في جوانتانامو، الذي تصدر قتال قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في مزار.

من جانبه حذر هارون مير المحلل السياسي الأفغاني من خطورة الخطوة، وقال إن طالبان ستعيد من خلالهم إحياء جيلها القديم، كما أشار إلى أن إجراءات تناقض مزاعم اعتزال العنف وتحديث الفكر، مشككا في أن تصدرهم لمفاوضات السلام لا ينم عن نية حقيقة في التهدئة.