"بنتلي" تطلق أول نظام Wi-Fi فائق السرعة داخل السيارة

كشفت شركة Bentley البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة عن أول نظام Wi-Fi فائق السرعة في السيارة، وفقا لموقع "مترو" البريطاني.





كما طورت الشركة جهاز "راوتر" مدمج فى صندوق سياراتها، وتعتزم إدخاله إلى جميع طرازاتها في عام 2019، وتسمى هذه الخدمة "اتصال متقدم"، ومن المقرر أن يستخدم الجهاز ثلاثة بطاقات SIM، وهو ما سيوفر الاتصال بالإنترنت أثناء التنقل.





وقال مدير منتجات السيارات المتصلة فى الشركة، إن أداء النظام كان جيدًا فى الاختبارات، وتحرص الشركة الآن على توفيره لعملائها، وأضاف :"نحن متحمسون لهذه الفكرة، إذ يمكنك بالفعل استخدام هذا الاتصال المتطور لعرض أنواع متعددة من المحتوى في وقت واحد".



