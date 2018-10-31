الصيدليات العمومية ستوفر الأدوية للمضمونين الاجتماعيين في حال تمسك النقابة بقرار انهاء التعاقد مع الكنام

أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، الثلاثاء، أنه سيتم توفير الأدوية عن طريق الصيدليات العمومية بالمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية للمضمونين الاجتماعيين في حالة تمسك نقابة الصيادلة بقرار انهاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض "الكنام".





وأضاف الطرابلسي في تصريح ل-(وات) على هامش اطلاق الحوار الاجتماعي من أجل التشغيل بتونس، أن الوزارة ستجري اتصالا مع نقابة الصيادلة في غضون ال48 ساعة الحالية لاستيضاح موقفها النهائي بشأن القبول باستئناف العلاقة التعاقدية مع الصندوق من عدمه موضحا أن توفير الأدوية يندرج في اطار المسؤوليات المحمولة على وزارة الشؤون الاجتماعية.





وأكد أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة المواطنين في السعي إلى إيجاد الأدوية بالتنقل بين الصيدليات مقابل امتناع الصيادلة عن تمكينهم منها مبينا أن رفض النقابة سيترتب عنه توفير الأدوية عن طريق الصيدليات بمرافق الصحة العمومية بالمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية والمصحات العمومية.





ودعا نقابة الصيادلة، التي تطالب بالتقليص في آجال الاستخلاص التي زادت نتيجة اشكاليات ظرفية يجابهها الصندوق و ترتبط بالسيولة، إلى مراجعة موقفها الرافض لمواصلة العلاقة التعاقدية مع الصندوق مبرزا انفتاح الصندوق الوطني للتأمين عن المرض على التعاقد بصفة فردية واختيارية مع الصيادلة.





يذكر أن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، كان قرر خلال شهر جوان الماضي عدم تجديد العمل بالاتفاقية القطاعية الممضاة مع صندوق التأمين على المرض التي ينتهي أجلها يوم 20 أكتوبر 2018 بسبب التأخير الكبير والمتزايد في خلاص مستحقاتهم.