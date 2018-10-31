عثمان ديمبلي يصف سيرجيو راموس بـ"الأسطورة"

كشف النجم الدولي الفرنسي الشاب، عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني، عن إعجابه الكبير بالنجم الدولي الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد.

ونشر ديمبلي صورة له على موقع "إنستجرام" قال فيها: "سعيد بحصولي على قميص لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس واصفاً اياه بالاسطورة".

وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة ثقيلة للغاية أمام برشلونة بخماسية مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.