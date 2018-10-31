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عثمان ديمبلي يصف سيرجيو راموس بـ"الأسطورة"

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:52 ص
عثمان ديمبلي يصف سيرجيو راموس بـالأسطورة
سيرجيو راموس
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عمر عبد العزيز
 

كشف النجم الدولي الفرنسي الشاب، عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني، عن إعجابه الكبير بالنجم الدولي الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد.

 

ونشر ديمبلي صورة له على موقع "إنستجرام" قال فيها: "سعيد بحصولي على قميص لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس واصفاً اياه بالاسطورة".

 

وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة ثقيلة للغاية أمام برشلونة بخماسية مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

المزيد عن: عثمان ديمبلي سيرجيو راموس ريال مدريد رياضة برشلونة اخبار الرياضة
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