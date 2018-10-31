اليوم.. انقطاع المياه عن مدينة بنها بالكامل.. تعرف على الموعد



وتهيب الشركة بالمواطنين واصحاب المستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه في المناطق المتأثره وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضىي.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، حتى الساعة 5 فجر الخميس، وذلك بسبب أعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.