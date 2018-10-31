اخبار تشيلسي - مدرب البلوز: عودة هازارد قريبة.. وأرحب بقدوم لامبارد

علق جيانفرانكو زولا، مدرب تشيلسي الإنجليزي، على عودة فرانك لامبارد مدرب فريق ديربي كاونتي إلى ملعب ستامفورد بريدج ثانية، مؤكدًا أنها ستكون ليلة كبيرة بالنسبة له، وأنها مماثلة لعودته مع ويست هام يونايتد منذ سنوات.

وقال زولا في تصريحات صحفية: "نحن نتطلع لهذا اللقاء، ونحب سعداء لنرحب به، هو أسطورة تشيلسي وقدم الكثير لهذا النادي ونتمنى له أن يستمر بالعمل الجيد الذي يقوم به كمدرب"

وبسؤاله .. كيف ستقومون بإيقاف ديربي كاونتي من القيام بما فعلوه باليونايتد؟ أجاب زولا: "سوف ندرسهم جيداً، نحن نعلم نقاط قوتهم وسنعمل على ذلك، كذلك نحن نحترمهم لأنهم فريق ممتاز بالطريقة التي يلعبون بها كرة القدم".

وأضاف: "كذلك ديربي كاونتي يملكون العديد من اللاعبين الجيدين أمثال ماسون مونت والذي ينتمي لتشيلسي، كذلك لورنس، ويلسون، نوجينت، نحن نعلم الجودة التي يملكونها في الأمام، سنقدم لهم الإحترام الكبير، غير ذلك سنواجه المشاكل".

وعن وصفه لساري في التدريبات، قال زولا: "في البداية، لا يوجد شيئ يأتي بالصدفة، ساري معروف بأنه مدرب يعمل بشكل كبير مع الفريق وهو يهتم لكل التفاصيل".

وواصل: "نتائج العمل الجيد الذي يقوم به هو بسبب قدرته على العمل الكبير مع فريقه، كذلك فإن الفريق يتبع التعليمات التي يوجهها المدرب، اللاعبون يحصدون ثمار ما يفعلونه، على سبيل المثال باركلي، والآن روبين لوفتوس تشيك".

وأتم بالحديث عن هازارد: "لقد أصبح أفضل بكثير، لا أعتقد بأنه سيشارك أمام ديربي كاونتي ولكنه سيكون بحالة جيدة للجولة القادمة".