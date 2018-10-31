تعرف على مواجهات مجموعة القاهرة بدوري الممتاز "ب"

تنطلق مباريات الأسبوع التاسع من دوري الممتاز "ب" اليوم الأربعاء - 31 أكتوبر - بإقامة مباراة وحدة تجمع فريق منتخب السويس مع فريق الزرقا في الثالثة عصراً بستاد السويس الجديد.

ويدخل لاعبو السويس اللقاء بالمركز قبل الأخير بقيادة ميمى فريد، برصيد 6 نقاط بينما نادى الزرقا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد سند، برصيد 9 نقاط.

وتستكمل باقي المواجهات يوم الخميس - 1 نوفمبر - بإقامة 6 لقاءات حيث يلتقي الشمس صاحب المركز السادس بقيادة طه شحاته برصيد 12 نقطة مع فريق سيراميكا المتصدر بقيادة رمضان السيد برصيد 16 نقطة.

وعلى ملعب المركز الأولمبي بالمعادي يلتقي إف سى مصر صاحب المركز الثاني بقيادة محمد صلاح برصيد 15 نقطة مع فريق بورتو السويس صاحب المركز العاشر بقيادة أشرف توفيق برصيد 9 نقاط.

وعلى ملعب اتحاد الشرطة يستضيف نادى كوكا كولا صاحب المركز الثالث بقيادة تامر مصطفى صاحب الـ 15 نقطة نظيره فريق القناة بقيادة أبو طالب العيسوي صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وعلى ملعب الترسانة، يلتقي نادى الترسانة صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد كشرى برصيد 14 نقطة مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عامر برصيد 10 نقاط.

وعلى ملعب المريخ، يواجه فريق المريخ صاحب المركز 12 بقيادة أشرف خضر برصيد 8 نقاط مع نظيره فريق النصر صاحب المركز السابع بقيادة السيد عيد برصيد 11 نقطة.

وعلى ملعب رأس البر، يلتقي نادى دمياط صاحب المركز 11 بقيادة محمد عبد الرحمن برصيد 9 نقاط مع فريق أبى صقل الاخير بقيادة طارق جمال برصيد نقطة واحدة.

- ترتيب المجموعة الثانية :

1- سيراميكا 16 نقطة

2- إف سي مصر 15 نقطة

3- كوكا كولا 15 نقطة

4- الترسانه 14 نقطة

5- القناه 14 نقطة

6- الشمس 12 نقطة

7- النصر 11 نقطة

8- ج شبين 10 نقاط

9- بورتو 9 نقاط

10- الزرقا 9 نقاط

11- دمياط 9 نقاط

12- المريخ 8 نقاط

13-السويس 6 نقاط

14-ابى صقل نقطة وحيدة