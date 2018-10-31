خبيرة توضح ما هي مجموعة الـ20.. "قوة اقتصادية كبرى"
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:42 صنعيم يوسف
قالت الدكتورة نور الشرقاوي، الخبيرة الاقتصادية، إن مجموعة الـ20 تمثل حوالي ثلثي سكان العالم، ويرأسها 20 دولة صناعية كبرى، وحوالي 90% من الناتج العالمي في المواد الخام، وبالتالي هي قوة اقتصادية كبرى.
وأوضحت "الشرقاوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر التلفزيون المصري، أن الدول الاستعمارية كانت تستغل الموارد الطبيعية لهذه الدول.
وتابعت، أن قوى اقتصادية كبرى أخرى دخلت بزخم شديد مثل الصين التي لاقت قبولا كبيرا من الجانب الإفريقي لأنها تمول بدون شروط أمنية ولا سياسية.
وأوضحت "الشرقاوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر التلفزيون المصري، أن الدول الاستعمارية كانت تستغل الموارد الطبيعية لهذه الدول.
وتابعت، أن قوى اقتصادية كبرى أخرى دخلت بزخم شديد مثل الصين التي لاقت قبولا كبيرا من الجانب الإفريقي لأنها تمول بدون شروط أمنية ولا سياسية.
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