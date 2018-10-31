رسميا.. المصري يقبل استقالة حسام حسن

عقد مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية اجتماعاً مساء أمس، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالنادي وعقب نهاية الاجتماع تم قبول الاستقالة المقدمة من الجهاز الفني السابق للفريق الأول بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن وذلك بعد اعلان تعاقده مع أحد الأندية بالدوري الممتاز.

ووجه مجلس إدارة المصري الشكر للجهاز الفني السابق على مجهوداته في خدمة القلعة الخضراء على مدار المواسم الماضية.