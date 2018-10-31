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نجم دفاع الوحدة: الدوري السعودي صعب.. ولا أخشى مواجهة الهلال والنصر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
نجم دفاع الوحدة: الدوري السعودي صعب.. ولا أخشى مواجهة الهلال والنصر
الوحدة السعودي
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عمر عبد العزيز
 

شدد النجم البرازيلي ريناتو تشافيز، مدافع الفريق الأول لفريق الوحدة السعودي، أن فريقه لا يخشى أي منافس في الدوري السعودي، لأن اللاعبين جميعهم يعملون كعائلة واحدة، مضيفا بأنه مستعد لمواجهة الهلال والنصر دون أي تردد.


وخلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "في المرمى" قال تشافيز: "أعتقد أن فريقنا يستطيع المنافسة، لأننا كعائلة واحدة، وأيضاً نستطيع الفوز بالبطولة ولكننا نلعب المباريات خطوة بخطوة".


وأكد تشافيز عن استعداده لخوض المباريات القوية، وأضاف: "نحن جاهزون لمواجهة أي فريق ولا نخاف من أي منافس على الملعب، ودائما نسعى للفوز، وأنا أعرف الهلال والنصر جيدا ولا نخشاهم، لأني أؤمن بمهاراتي وبالمدرب واللاعبين، وبصراحة كنت أتوقع أنه من السهل اللعب في الدوري السعودي إلا إنني دهشت من مستويات اللاعبين المحليين".

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