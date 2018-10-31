نجم دفاع الوحدة: الدوري السعودي صعب.. ولا أخشى مواجهة الهلال والنصر

شدد النجم البرازيلي ريناتو تشافيز، مدافع الفريق الأول لفريق الوحدة السعودي، أن فريقه لا يخشى أي منافس في الدوري السعودي، لأن اللاعبين جميعهم يعملون كعائلة واحدة، مضيفا بأنه مستعد لمواجهة الهلال والنصر دون أي تردد.





وخلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "في المرمى" قال تشافيز: "أعتقد أن فريقنا يستطيع المنافسة، لأننا كعائلة واحدة، وأيضاً نستطيع الفوز بالبطولة ولكننا نلعب المباريات خطوة بخطوة".



